هاميلتون أول المنطلقين في البرازيل

أنهى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، التجارب التأهيلية لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا، في صدارة الترتيب؛ لينطلق للمرة العاشرة هذا الموسم، والثانية والثمانين في مسيرته من المركز الأول.

وتفوّق هاميلتون على الألماني سباستيان فيتل سائق فيراري الذي حلّ ثانيا في أجواء ماطرة، بينما جاء زميل هاميلتون في مرسيدس فالتير بوتاس في المركز الثالث متقدّما على مواطنه الفنلندي كيمي رايكونن صاحب المركز الرابع، ليكون الانطلاق من المركز الأول رقم مئة في تاريخ مرسيدس التي ستحصد لقب الصانعين؛ في حال فشل فيتل بسيارته فيراري في تحقيق أقلّ من مرسيدس باثنتي عشرة نقطة.

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