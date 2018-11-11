غودين ينقذ أتلتيكو مدريد من السقوط

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني .

وتأخر الروخي بلانكوس منذ الدقيقة السادسة والثلاثين عبر الإسباني إينياكي ويليامس، ليعدل فريق العاصمة النتيجة عبر الغاني توماس بارتي في الدقيقة الحادية والستين، ليعود ويليامس بعد ثلاث دقائق ويضيف ثاني أهداف الفريق الباسكي، لكن رودريغو هيرنانديز تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة الثمانين، قبل أن يخطف المدافع الأورغواياني دييغو غودين نقاط المباراة في الوقت بدل من الضائع لينقذ أبناء المدرب دييغو سيميوني من التفريط في النقاط الثلاث.

ليرفع أتلتيكو مدريد رصيد نقاطه إلى ثلاث وعشرين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية