اخبار الرياضة

يوفنتوس يواصل ريادة الكالتشيو

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم “يوفنتوس” قمة الأسبوع الـ12 في إيطاليا لصالحه على حساب مستضيفه “ميلا” بهدفين نظيفين.

“يوفنتوس” لم يكمل الدقائق العشرة الأولى إلّا وهو متقدّم في النتيجة برأسيّة “ماريو مانزوكيتش” التي أنهت عملا جماعيّا بأفضل صورة ممكنة.

“إيغوايين” بحث عن نفسه كثيرا فجاءت ركلة الجزاء في وقتها تماما، غير أنه ضلّ الطريق إلى مرمى فريق لعب بقميصه في الموسمين السابقين كنوع من الوفاء للسيّدة العجوز أوّلا وللنحس المعروف به في مثل هكذا مواعيد.

الشوط الثاني انطلق بتصويبة من “ديبالا” لم تكن إلّا تحذيرا أوّلا، ردّ عليه ميلان بتصويبة من “رودريغز” ضلّت طريق المرمى.

ومع دخول المباراة دقائقها العشرة الأخيرة، سجّل “رونالدو” هدف الاطمئنان مُنهيا عقدة ملعب السان سيرو، لتنتهي المباراة على طرد “إيغوايين” وتحقيق اليوفي الفوز الـ11 من 12 مباراة هذا الموسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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