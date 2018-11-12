مشاركة ليبية في الدورة العربية الأولى للرياضات الجوية بالمغرب

انطلقت يوم السبت الماضي بمطار بني ملال بالمغرب، فعاليات الدورة العربية الأولى للرياضات الجوية التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي بمشاركة 12 دولة عربية، وعلى رأسها منتخبنا الليبي.

بدأ اليوم الأول لافتتاح البطولة بالقفزات التدريبية لفرق القفز المظلي واستمرت حتى الساعة الثانية ظهرا، وفي تمام الساعة 3 عصرًا فتتح والي مدينة بني ملال البطولة رسميا واستقبل الوفود ومن بينها وفد منتخب ليبيا، وكانت أول قفزة من نصيب منتخبنا الوطني وتمت بنجاح.

ورحب رئيس الجامعة محمد الهامشي بوفد ليبيا وأعرب عن سعادته بتواجد “الأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني المغربي”، وتمنى الهاشمي التوفيق لمنتخبنا الوطني. وأضاف أن البطولة تضم 4 مسابقات هي القفز بالمظلات،الباراموتور، والباراجلايد، ومسابقة لنماذج من الطائرات، فضلا عن جولات للتدريب، واجتماع اللجان الفنية، وفقرات متنوعة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية