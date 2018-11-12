التاجوري أساسيا مع نيويورك سيتي في مواجهة أتلاتنا بالدوري الأمريكي

نشر الموقع الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك سيتي عبر صفحته على “تويتر” تشكيلة الفريق الذي سيواجه فريق أتلانتا يونايتد في تمام الساعة الـ12 ونصف صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتضمنت التشكيلة الأساسية تواجد لاعبنا الليبي المحترف في صفوف الفريق إسماعيل التاجوري الذي سافر رفقة بعثة نيويورك سيتي إلى مدينة أتلانتا وذلك بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

يذكر أن التاجوري يغيب عن قائمة منتخب فرسان المتوسط التي تستعد لمواجهة سيشل بتصفيات أمم أفريقيا، بداعي الإصابة.

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