استمر ريال مدريد بتحقيق انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت سانتياغو سولاري بعدما حقق فوزه الكبير بنتيجة 4-2 على مضيفه سيلتا فيغو في المرحلة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث أحرز رباعية الريال كل من كريم بنزيما وغوستافو كابرال بالخطأ في مرماه وسيرجيو راموس وبرايس مينديز، بينما أحرز هدفي سيلتافيغو هوغو مالو وبرايس مينديز.

هذا وارتفع رصيد الريال بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد سيلتا فيغو، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

The post تحت قيادة مديره الفني المؤقت.. الريال يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا