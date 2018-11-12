رونالدو ينصح الحارس سراً قبل ركلة الجزاء!!

خلال مباراة يوفنتوس وأي سي ميلان بالدوري الإيطالي، احتسب الحكم ركلة جزاء لميلان بنهاية الشوط الأول، عندما كان يوفنتوس متقدماً 1-0.

تحدث وقتها رونالدو مع حارس المرمى فويسيتش تشيزني، وأعطاه نصيحة “سرية” حول الطريقة التي سيسدد فيها هيغواين، زميله السابق في ريال مدريد.

نصيحة رونالدو جاءت بمحلها، حيث قفز تشيزني باتجاه الكرة الصحيح، ولكنه لم يضطر لإخراجها لأنها ارتطمت في القائم، ليبقي يوفنتوس متقدماً في اللقاء الذي حسمه لاحقاً بنتيجة 2-0.

وبعد المباراة، كشف الحارس البولندي عن الحوار الذي دار بينه وبين رونالدو: “رونالدو قال لي أن أقفز مبكراً لأن هيغواين يفضل تسديد ركلات جزاء قوية جداً”.

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