ريبيري يوجه 3 لكمات لمراسل بي إن سبورت

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن حدوث مشاجرة عنيفة بين النجم الفرنسى فرانك ريبيرى لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة “بى إن سبورتس” الرياضية، وذلك عقب المباراة التى جمعت بين فريقى بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وكان بايرن ميونخ قد تلقى الهزيمة الثالثة هذا الموسم بمسابقة الدوري الألماني ليتراجع إلى المركز الخامس في لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط.

وقالت صحيفة “بيلد”، أنّ ريبيرى أخبر المدير الرياضى لنادى بايرن ميونخ بدخوله في مشاجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة “بى ان سبورتس” الرياضية ووجه إليه عدة صفعات بعد مرور ساعة على نهاية المباراة.

وتحدثت الصحيفة أن ريبيرى صاحب الـ 35 عاماً أبدى غضبه الشديد تجاه تعليقات المراسل بشأن مستواه خلال المباراة.

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