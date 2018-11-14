ليفربول يقدم عرضا “قياسيا” لضم ديمبلي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي سيسعى بقوة لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن ليفربول يستعد لتقديم عرض “قياسي” من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الشاب.

وأوضحت أن قيمة العرض قُدرت بنحو 85 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 111 مليون دولار)، مشيرة إلى أن إدارة “الريدز” ستتواصل قريبا مع نظيرتها في برشلونة من أجل تقديم العرض ومناقشة تفاصيله.

ويرغب مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، في تعزيز قوة هجومه خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريمرليغ هذا الموسم.

ويحتل أبناء كلوب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

وكانت صحيفة “سبورت” قد كشفت أن هناك انقلابا في برشلونة على ديمبلي، بسبب ارتكابه عددا من المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن اللاعب لا يطلع الجهاز الطبي على أي ألم يشعر به من أجل المشاركة في المباريات، كما أنه يتأخر دائما عن موعد التدريب، ويتناول الوجبات السريعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية