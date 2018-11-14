محمد صلاح ينضم إلى نادي “استعراض العضلات”

على غرار كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم، انضم النجم المصري محمد صلاح إلى ما بات يعرف بنادي “صور استعراض العضلات”

فقد نشر صلاح صورته على حسابه في موقع “فيسبوك”، وهو يستعرض بعضلات بطنه خلال قيامه بتدريبات داخل مركز رياضي للحفاظ على لياقته البدينة.

وتفاعل مع الصورة أكثر من 127 ألف شخص، خلال 3 ساعات فقط من نشرها، وكتب أكثر من 8 آلاف شخص تعليقات تفاوت بين الإعجاب والاستغراب.

ويأتي نشر هذه الصورة بعد كان جناح ليفربول الإنجليزي، قد نشر يوم الثلاثاء صورة على موقع توتير أثارت، جدلًا واسعًا لاحتوائها على علامة أحد أشهر شركات المنتجات الجنسية في العالم.

من جانب آخر، ذكرت تقاير إعلامية، أن “الفرعون الصغير” قد باشر، يوم الأربعاء، أول تدريباته مع المنتخب المصري، استعدادًا لمباراة تونس المقرر لها الجمعة المقبلة في استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

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