“رانييري” يعود للبريمرليغ من بوابة “فولهام”

أعلن “فولهام” الإنجليزي تعاقده مع المدرب الإيطالي “كلاوديو رانييري” ليقود الجهاز الفني للفريق اللندني خلفاً للمدرب الصربي “سلافيتشا يوكانوفيتش” الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السلبية.

وأكد نادي العاصمة الإنجليزية لندن أن الإدارة استقرت على المدرب الإيطالي بعد الأداء المخيب للفريق من انطلاق الموسم.

ويحتل “فولهام” المرتبة الأخيرة في ترتيب البريمرليغ برصيد خمس نقاط جمعها من 12 مباراة في الدوري، لكن مهمة المدرب الإيطالي لن تكون بالسهلة بحكم أن “فولهام” يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان والتي يتواجد بها فريق ساوثهامتون .

ودرب “رانييري” أندية عدة أبرزها ليستر سيتي ليحقق معه لقب الدوري الإنجليزي في معجزة كروية موسم 2016، إضافة إلى الفريق اللندني الأخر تشيلسي ، ويوفنتوس وإنتر ميلانو وروما في إيطاليا وفالنسيا الإسباني ونانت الفرنسي في آخر تجاربه الاحترافية.

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