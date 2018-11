هل يختار نجم آرسنال تمثيل المغرب أم فرنسا؟

بعد جدل هو ماهية المنتخب الذي سيمثله مستقبلاً، قرر لاعب خط وسط نادي آرسنال “ماتيو الغندوزي” حمل قميص منتخب فرنسا على حساب المغرب.

وعبر الغندوزي، عبر حسابه على فيسبوك، عن سعادته بالدفاع عن ألوان “الديوك” قائلاً:

“فخور وسعيد جدا بحمل قميص المنتخب الفرنسي.. تلقيت أول دعوة للمشاركة مع منتخب الأمل”.

Très fier et très heureux de revêtir le maillot de l’équipe de France. Première convocation en espoir #FiersdetreBleus Gepostet von Matteo Guendouzi am Montag, 12. November 2018

يُذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم “الجامعة الملكية لكرة القدم” سعت لعدة أشهر للظفر بخدمات الغندوزي وإقناعه بالدفاع عن قميص أسود الأطلس، إلا أن صاحب الـ19 عاماً فضل الدفاع عن ألوان أبطال العالم.

يُشار إلى أن الغندوزي، وهو من مواليد مدينة بركان المغربية، قد بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جرمان، قبل أن ينتقل إلى نادي لوريان عام 2014، وانضم مطلع الموسم الجاري لنادي العاصمة الإنجليزية آرسنال.

