4 منتخبات عربية في مهمة خاصة بجولة تصفيات أمم أفريقيا

تتطلع المنتخبات العربية للحاق بركب المتأهلين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها بالكاميرون، وذلك عندما تخوض فعاليات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة.

وضمنت الكرة العربية حتى الآن مقعدين لها في البطولة التي ستقام في يونيو القادم، بعدما حسم منتخبا تونس ومصر تأهلهما للنهائيات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات، لينضما إلى منتخبي مدغشقر والسنغال، وكذلك منتخب الكاميرون (البلد المضيف).

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ 12 بالتصفيات إلى نهائيات أمم أفريقيا التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ليبيا

ويتشبث منتخب ليبيا بآماله الضعيفة في الصعود للبطولة، حينما يحل ضيفا على سيشيل يوم السبت في المجموعة الخامسة، التي تشهد مواجهة ساخنة بين منتخب جنوب أفريقيا وضيفه النيجيري.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام جنوب أفريقيا، في حين يتواجد المنتخب الليبي في المركز الثالث بأربع نقاط، ويقبع منتخب سيشيل في المؤخرة بنقطة واحدة.

وتقلصت حظوظ المنتخب الليبي في الصعود، عقب خسارته أمام المنتخب النيجيري 4 ـ 0 ثم 2 ـ 3 في الجولتين الماضيتين بالمجموعة.

المغرب

ويسعى المنتخب المغربي، الفائز بأمم أفريقيا عام 1976، لفك عقدته مع المنتخب الكاميروني وتحقيق انتصاره الأول عليه في تاريخ مواجهاتهما، وذلك حينما يلتقي معه في المجموعة الثانية.

ويحتل منتخب الكاميرون ، حامل اللقب، صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المغربي، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بـ 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب جزر القمر، متذيل الترتيب برصيد نقطتين في الجولة ذاتها.

وعلى مدار 11 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني، لم يحقق منتخب أسود الأطلس أي انتصار.

وأطاحت الكاميرون بمنتخب المغرب من تصفيات كأس العالم في مناسبتين، وحرمته من الصعود لنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب عام 1988 .

ويسعى منتخب المغرب للفوز على نظيره الكاميروني، أملا في تعثر مالاوي أمام منتخب جزر القمر من أجل حجز تذكرة التأهل مبكرا دون انتظار مباريات الجولة السادسة.

الجزائر

ويأمل منتخب الجزائر في حسم التأهل للبطولة، عندما يخرج لملاقاة مضيفه منتخب توجو، يوم الأحد في المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضا لقاء يجمع بين منتخب جامبيا وضيفه البنيني.

ويرغب المنتخب الجزائري، في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بخسارته 1 ـ 0 أمام بنين، حيث يحتل المنتخب العربي الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب البنيني، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين يحتل منتخب توجو المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل منتخب جامبيا الترتيب برصيد نقطتين.

موريتانيا

ويحلم منتخب موريتانيا بتحقيق حلم جماهيره بالصعود لأمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، عندما يستضيف بوتسوانا في المجموعة التاسعة، التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي أنجولا وضيفه بوركينافاسو.

ويطمع المنتخب الموريتاني في نيل النقاط الثلاث أمام نظيره البوتسواني، لضمان الصعود مبكرا، حيث يتصدر حاليا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينافاسو، في حين يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث بـ 6 نقاط، ويتواجد منتخب بوتسوانا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

لقاء الزعامة

وفي المجموعة العاشرة، يلتقي المنتخب المصري مع ضيفه التونسي لتحديد الفريق صاحب صدارة المجموعة، بعدما ضمنا تأهلهما للنهائيات.

ويتربع المنتخب التونسي، على الصدارة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب المصري.

ويسعى المنتخب المصري (الفراعنة) إلى الثأر من خسارته 0 ـ 1 أمام منتخب تونس (نسور قرطاج) في لقائهما بالجولة الأولى.

ويخوض منتخب السودان مباراة (تحصيل حاصل) مع مضيفه منتخب مدغشقر في المجموعة الأولى، التي تشهد لقاء يجمع بين منتخب السنغال ومضيفه منتخب غينيا الاستوائية.

وتأهل منتخب مدغشقر للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه برفقة المنتخب السنغالي، بعدما احتلا المركزين الأول والثاني برصيد 10 نقاط لكل منهما، بفارق 7 نقاط كاملة عن غينيا الاستوائية، في حين يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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