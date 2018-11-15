سلتو: أرضية الملعب تزيد صعوبة لقاء سيشل

حذر أنيس سلتو، نجم المنتخب الليبي، من صعوبة مباراة الفريق أمام سيشل، المقرر لها بعد غدٍ، السبت، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وقال سلتو، في تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، إن رحلة المنتخب الليبي نحو السيشل كانت متعبة ومرهقة، ما قد يؤثر على اللاعبين خلال المباراة.

وأضاف اللاعب أن المباراة أمام السيشل لن تكون سهلة، خصوصا أن أرضية ملعب المباراة صناعية، ما قد يصعب المهمة على زملائه.

وواصل “لابد أن نلعب من دون أي استهزاء، ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، سنلعب حتى الرمق الأخير. التوفيق من عند الله وبإذن الله نحقق الفوز ونرسم الفرحة على وجوه الجماهير الليبية”.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سيشل المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتصدر المنتخب النيجيري المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ8 نقاط.

المصدر: كورة

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