الأهلي بنغازي يواجه حرس الحدود المصري وديا

يواجه الأهلي بنغازي نظيره حرس الحدود المصري في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق الليبي بالقاهرة في الوقت الراهن

التحضيرات المكثفة للأهلي بنغازي لما ينتظره من استحقاقات محلية وقارية والدوري الممتاز وكأس ليبيا وأبطال إفريقيا لكرة القدم التي سيستهلها بلقائه أمام نواذيبو الموريتاني على أرض الأخير يوم 27 من الشهر الجاري على أن يجرى الإياب بعد أسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق وافق على طلب إدارة النادي الأهلي بنغازي بإجراء مباراة إياب دور المجموعات أمام الفريق الموريتاني في العاصمة المصرية، حيث استقبل بعثة النادي الليبي بمقر الاتحاد المصري أحمد شوبير، ومدير عام الاتحاد ثروت سويلم.

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