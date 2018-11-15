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الأهلي بنغازي يواجه حرس الحدود المصري وديا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه الأهلي بنغازي نظيره حرس الحدود المصري في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق الليبي بالقاهرة في الوقت الراهن

التحضيرات المكثفة للأهلي بنغازي لما ينتظره من استحقاقات محلية وقارية والدوري الممتاز وكأس ليبيا وأبطال إفريقيا لكرة القدم التي سيستهلها بلقائه أمام نواذيبو الموريتاني على أرض الأخير يوم 27 من الشهر الجاري على أن يجرى الإياب بعد أسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق وافق على طلب إدارة النادي الأهلي بنغازي بإجراء مباراة إياب دور المجموعات أمام الفريق الموريتاني في العاصمة المصرية، حيث استقبل بعثة النادي الليبي بمقر الاتحاد المصري أحمد شوبير، ومدير عام الاتحاد ثروت سويلم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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