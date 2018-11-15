لاعب في برشلونة “نادم”.. ويريد العودة لـ”اليوفي”

كشفت صحيفة “إل كوريير ديللو سبورت” الإيطالية معلومات مهمة جداً عن اللاعب التشيلي في صفوف نادي برشلونة الإسباني أرتورو فيدال قد بات نادماً بشدة على انتقاله الأخير إلى “البرسا”، وسط إشارات غير مريحة يبدو أن اللاعب يعيش ظروفها مع المدير الفني للنادس الإسباني أرنستو فالفيردي، الذي يمنحه سوى دقائق قليلة في المباريات الرسمية للتعبير عن موهبته في المستطيلات الخُضْر، إذ تقول الصحيفة الإيطالية إن فيدال يبحث عن أي مخرج يُعيده إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يلعب له بين عامي 2011 و2015، ومن دون أن يُبْدي “السيدة العجوز” أي رغبة باسترداد فيدال.

ووفق الصحيفة الإيطالية فإن مفاوضات تُجْرى منذ أسبوعين، ولا تبدو متقدمة حتى الآن بين اللاعب و “اليوفي” من المحتمل أن تُفْضي إلى انتقال اللاعب التشيلي إلى يوفنتوس مجددا مقابل 25 مليون يورو في موسم الانتقالات الشتوية، علما أن فيدال كان قد غادر اليوفي عام 2015 في طريقه إلى الدوري الألماني لكرة القدم، حيث لعب لنادي بايرن ميونيخ في ثاني تجربة في “البوندسليغا” بعد انضمام أول لنادي باير ليفركوزن، فيما انتقل من ثاني تجاربه الألمانية إلى صفوف “البرسا” الذي يبدو أنه لم يعد مريحا لفيدال.

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