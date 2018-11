قام النجم الإنجليزي واين روني في مباراته الأخيرة مع منتخب الأسود الثلاثة بلفتة جميلة عندما أخذ معه زميله النجم هاري كين ليستلم معه الجائزة في التكريم الذي جاء قبل انطلاق مباراة ودية مع أمريكا، والتي انتهت 3-0 لمصلحة الإنجليز

وعلّق روني على هذه اللفتة كونه واثق أن “كين” سيتخطى عدد أهدافه كأحسن هداف في تاريخ منتخب إنجلترا بـ53 هدفا والذي كان سبب التكريم، إضافة لكونه أكثر لاعب يشارك مع المنتخب برصيد 120 مباراة

