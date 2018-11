سان جيرمان مُهدد ببيع نيمار ومبابي للاستمرار دوري أبطال أوروبا

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهدداً بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسب شكوك حول انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

حيث وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باريس سان جيرمان من جديد داخل منطقة الخطر، وسيعيد فتح التحقيقات بشأن الصفقات التي أبرمها الفريق الباريسي مؤخرا.

كما أوضحت أن سبب إعادة فتح القضية بعد إغلاقها يعود لانتشار وثائق وتسريبات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية.

هذا ولا يستبعد أن يبيع الفريق الباريسي أحد نجميه، البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي، لتفادي الاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا في حال ثبوت انتهاك الأخير لقواعد اللعب المالي النظيف.

من جهة أخرى أنفق سان جيرمان أموالاً طائلة للتعاقد مع نجوم كبار في السنوات القليلة الماضية، أبرزهم مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ونيمار، الذي أصبح بعد انتقاله إلى سان جيرمان قادما من برشلونة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بصفقة قيمتها 222 مليون يورو.

