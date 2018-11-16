الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يُكرم نظيره الليبي

على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالمكسيك كرّم الأخير الاتحاد الليبي للعبة، مُثمناً جهوده وحرفيته العالية في مقارنة باتحادات أخرى في جميع أنحاء العالم.

وتسلّم درع التكريم “عدنان البكباك” رئيس الاتحاد اللبيبي للكرة الطائرة نيابة عن كامل المجموعة التي عملت بجد وعزم؛ لخط مسيرة مشرفة للعبة في ليبيا وخارجها،

ويذكر أن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لم يتأثر بالظروف التي تمر بها البلاد، حيث واصل في تنظيم المسابقات الداخلية والخارجية على أكمل وجه برزنامة منظمة سواء على مستوى المنتخب أو الأندية.

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