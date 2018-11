تصفيات الكان: المنتخب المغربي يستضيف نظيره الكاميروني

ولحساب نفس الجولة من تصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم يستضيف منتخب المغرب نظيره الكاميروني

وعينه على النقاط الثلاث المطالب بانتزاعهم.

المنتخب العربي لم يسبق له تاريخيا الفوز على الكاميرون في أي مسابقة رسمية لكن جمهور ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء لا يهمه التاريخ بقدر الحاضر الذي يُحتّم على أسود الأطلس الانتصار لمصالحة أحبّائه، خاصة بعد سوء نتائجه الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه في حال فوز المنتخب المغربي على متصدر المجموعة الكاميروني، وتعثر المالاوي سيحسم صاحب الدار التأهل دون انتظار الجولة السادسة الأخيرة.

