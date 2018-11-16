المنتخب يخوض مرانه الأخير لموقعة السيشل

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض مرانه الأخير قبل مواجهة منتخب السيشل صاحب الأرض ضمن الجولة الخامسة من تصفيات الكان.

وسيجري المنتخب تدريباته مساء اليوم بملعب “لينت” بقيادة المدرب “فوزي العيساوي” والمدير الفني “أبو بكر باني”، حيث يسعيان لوضع التشكيلة النهائية قبل موعد المباراة المقررة ظهر السبت بالعاصمة فيكتوريا .

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مرانه أمس الخميس في الفترة المسائية، حيث شهدت حضور جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة الأخيرة، إضافة إلى المحترفين الذين خاضوا مرانهم الثاني بالسيشل.

ويسعى المنتخب الوطني لخطف الفوز أمام السيشل لتجديد حظوظه للتأهل لأمم أفريقيا 2019، المقامة بالكاميرون الصيف المقبل، قبل مواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة للمجموعة.

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