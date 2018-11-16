وصيفة العالم تفاجئ إسبانيا في الوقت القاتل

تمكنت كرواتيا من التغلب بصعوبة على إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب “ماكسيمسر ستاديون” بالعاصمة “زغرب”، ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الرابعة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

افتتح المهاجم “أندريج كراماريتش” أهداف المباراة لمصلحة كرواتيا في الدقيقة الـ54، لكن لاعب الوسط “داني سيبايوس” تمكن من إدراك التعادل بعدها بدقيقتين، لتعود كرواتيا في الدقيقة الـ69 وتضيف ثاني الأهداف عبر المدافع “تين جيدفاج”، ليعادل مدافع ريال مدريد “سيرجيو راموس” النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الـ78، قبل أن يعود “جيدفاج” ويضيف ثالث أهداف وصيفة العالم في الوقت بدل الضائع للمباراة.

لتُكبّد كرواتيا الخسارة الأولى لمنتخب “لاروخا” المتصدرة للمجموعة وتصل للنقطة الرابعة في ترتيب المجموعة وتنعش أملها لبلوغ نصف النهائي.

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