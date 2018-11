المتوسط:

يواجه فريق الأهلي بنغازي فريق الزمالك المصري في مباراة ودية في القاهرة غدا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءا على ‏ملعب نادي الزمالك وذلك في إطار استعداد نادي الاهلي بنغازي في معسكره التدريبي بمصر.

