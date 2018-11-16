نيمار يشيد بمدربه السابق

أشاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بمدربه السابق الإسباني أوناي إيمري، مؤكداً قدرته على نجاحه مع أرسنال الإنجليزي هذا الموسم .

وأوضح نيمار في المؤتمر الصحفي للمباراة الودية لمنتخب بلاده البرازيلي أمام المنتخب الأورغواياني أن الفريق اللندني يقدم كرة قدم جميلة رفقة المدرب إيمري وحققوا انطلاقة قوية للغاية.

وأضاف اللاعب البرازيلي أنه عمل مع إيمري في باريس سان جيرمان ويعرف جودته جيداً، وكان يريد تحقيق النجاحات الأوروبية معنا، وحاليا سيقدم الكثير للكرة الإنجليزية وفريق أرسنال صاحب الشعبية الكبيرة.

ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي .

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