التاجوري يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الليبية قبل مواجهة سيشل

وجه اللاعب الدولي الليبي إسماعيل التاجوري، نجم فريق نيويورك سيتي الأمريكي، الشكر للجماهير الليبية التي اطمأنت على حالته أو دعت له بالشفاء بعد إصابته بكسر في اليد خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري الأمريكي وهو ما حال دون انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني في المباراة المهمة غدا السبت أمام مضيفه منتخب سيشل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وتمنى التاجوري في الرسالة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” التوفيق للمنتخب الليبي في مواجهة سيشل غدا، مؤكدا أن زملائه قادرون على العودة بالثلاث نقاط.

ولم يتمكن اللاعب في اللحاق بمباراة فرسان المتوسط أمام منتخب سيشل في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، لتعرضه للإصابة في اليد، حسبما صرح وكيل أعماله شرادي التاجوري في وقت سابق.

وأوضح شقيق التاجوري، في تصريحات لقناة “ميادين”: إن “اسماعيل لديه إصابة في يده ولعب مع فريقه نيويورك سيتي برباط خاص ومؤقت بسبب أهمية المباراة كونها كانت حاسمة في مشوار الدوري الأمريكي”.

وكان من المنتظر أن يخضع اللاعب إلى جراحة سريعة إلا أن اللاعب قام بتأجيل العملية من أجل الانضمام لصفوف الفرسان استعداداً لمباراة سيشل، ولكنه قام بمراسلة اتحاد الكرة وطلب منهم توفير “الرباط الخاص” للانتظام في معسكر المنتخب استعداداً للمباراة، إلا أن رد اتحاد الكرة جاء صادماً بعدم قدرتهم على توفير الرباط الخاص الذي يحتاجه اللاعب، مما يعني عدم قدرته على تلبية الدعوة للانضمام لصفوف المنتخب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية