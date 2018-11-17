إيهاب جلال يوجه رسائل خاصة لجماهير الأهلي طرابلس

حرص المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، على توجيه التحية لجماهير الأهلي طرابلس، واعدا إياهم بتقديم موسم جيد خلال بطولة الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا لكرة القدم، وكذلك بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال جلال، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي طرابلس، إن هناك بعض الظروف العائلية الخاصة به هي التي اضطرته للتواجد في القاهرة خلال الفترة الماضية وعدم الالتحاق بتدريبات الفريق في طرابلس وقيادته في البطولة التنشيطية لأندية الدوري الممتاز، موضحاً أنه كان على تواصل دائم مع الجهاز الفني واللاعبين خلال فترة تواجده بالقاهرة.

وكشف أن فريق الأهلي سيدخل معسكرا مغلقا في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي وعد جلال بتقديم مستويات جيدة ومميزة خلال البطولة.

الجدير بالذكر أن الأهلي طرابلس سيشارك في بطولة كأس الكونفدرالية بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز الليبي الموسم الماضي، وقد قام الاتحاد الأفريقي “كاف” بإعفاء الزعيم من خوض الدور التمهيدي للبطولة ليشارك من دور الـ 32 .

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