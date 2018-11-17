ماذا قال البطل الليبي أبو راس بعد انجازه الدولي في بطولة العالم بإيطاليا

أعرب البطل الليبي العالمي بوعجيله أبوراس، لاعب نادي الاتحاد ، عن سعادته الغامرة لحصوله على المركز الأول وكارت الاحتراف في بطولة كأس العالم لبناء الأجسام “دياموند العالمية” التي جرت بإيطاليا بمشاركة أكثر من 200 رياضي من مختلف دول العالم، وهي بطولة مؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين.

وقال ابوراس : “سعيد جدا بهذا الإنجاز، أشكر الجماهير التي دعمتني، كما أشكر نادي الاتحاد على مساندته لي، لقد نجحت في تحقيق أرقام جيدة جدا رغم صعوبة المنافسة، وأتمنى أن استمر على هذا المنوال خلال المنافسات المقبلة”.

وكالات

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