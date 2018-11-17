الطواحين تسقط أبطال العالم وترسل ألمانيا إلى المستوى الثاني

أكدت هولندا أنها استعادت بريقها السابق بقيادة مدربها الجديد رونالدو كومان، وأرسلت ألمانيا إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية بعدما ألحقت بفرنسا بطلة العالم هزيمتها الأولى في آخر 16 مباراة بالفوز عليها 2-صفر الجمعة في روتردام.

وبعدما كانت إلى حد ما خارج حسابات التأهل إلى الدور نصف النهائي من المستوى الأول لهذه البطولة القارية الجديدة، بخسارتها مباراتها الأولى في المجموعة الأولى أمام فرنسا بالذات (1-2)، انتفضت هولندا بالفوز الكبير على ألمانيا 3-صفر، ثم حققت فوزها الأول على “الديوك” منذ الدور الأول لكأس أوروبا 2008 (4-1).

وتدين هولندا بفوزها إلى لاعب وسط ليفربول الإنجليزي جورجينيو فينالدوم وومفيس ديباي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 44 و90+6 من ركلة جزاء في مباراة بدا خلالها أبطال مونديال روسيا 2018 بعيدين عن مستواهم.

وأصبح التأهل إلى الدور نصف النهائي في يد هولندا التي غابت عن نهائيات مونديال روسيا الصيف المنصرم، إذ رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف فرنسا، لكنها تملك مباراة إضافية تخوضها الاثنين ضد ألمانيا في غيلسنكيرشن والتعادل فيها سيكون كافيا للتأهل بفضل الهدف الذي سجلته خارج ملعبها في مرمى أبطال العالم.

وعانت فرنسا التي تواجه الأوروغواي وديا الثلاثاء من عدة إصابات في صفوفها، إذ غاب عنها لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا وأنطوني مارسيال ولاعب مانشستر سيتي بنجامان مندي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني لوكاس هرنانديز ومدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

وأشرك ديشان منذ البداية كل من ستيفن نزونزي في الوسط وبرينسل كيمبيبي ولوكاس دينيي في الدفاع، فيما لعب بتشكيلة تقليدية في المراكز الثمانية الأخرى واعتمد في المقدمة على الثلاثي كيليان مبابي واوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان.

أما من الناحية الهولندية، فخاض رونالد كومان اللقاء بنفس التشكيلة التي أذلت ألمانيا 3-صفر في 13 الشهر الماضي، معتمدا على المتألق ممفيس ديبابي في المقدمة.

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