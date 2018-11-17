اختبار للفرسان في فكتوريا… محفوف بالمخاطر

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم ظهر اليوم على ملعب لينيت بفكتوريا مواجهته أمام منتخب السيشل، ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا ألفين وتسعة عشر.

وكان المنتخب قد أنهى استعداداته بخوضه المران الأخير للفترة المسائية بملعب المباراة في العاصمة فيكتوريا، بقيادة المدرب فوزي العيساوي والمدير الرياضي أبو بكر باني اللذين وضعا التشكيلة النهائية قبل موعد المباراة .

وشهد التدريب الأخير حضور جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة الأخيرة بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين الذين خاضوا مرانهم الثالث بملعب المباراة .

ويحتل فرسان المتوسط المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق أربع نقاط عن جنوب أفريقيا صاحبة وصافة المجموعة ونيجيريا صاحبة التسع نقاط، إذ يلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبيرغ الجنوب أفريقية.

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