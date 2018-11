المتوسط:

يواجه منتخب ليبيا منتخب سيشيل اليوم السبت ضمن المجموعة الخامسة لتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا، ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام جنوب إفريقيا، في حين يحتل المنتخب الليبي المركز الثالث بأربع نقاط، ويقبع منتخب سيشيل في المؤخرة بنقطة واحدة.

