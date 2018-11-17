مباريات من العيار الثقيل في الجولة الخامسة من تصفيات الكان

حقّقت الجولة الخامسة من تصفيات الأمم الأفريقيّة الكاميرون 2019، نتائج لم تسجّل منذ سنين في المواجهات التي خاضتها المنتخبات العربيّة، والتي جمعت المصريّ بنظيره التونسيّ، ومنتخب المغرب أمام الكاميرون.

ديربي شمال أفريقيا بين الفراعنة والنسور على ملعب برج العرب بالإسكندريّة كان في مستوى سمعة البلدين الكرويّة في القارّة، إذ دخل كلا الجانبين منذ البداية في صلب الموضوع ليصل الضيف عبر لاعبه نعيم السليتي لشباك الشناوي في الدقيقة الثالثة عشر ويوقّع أول الأهداف، لكنّ أصحاب الأرض ردّوا التحيّة بأحسن منها بعد ذلك بعشرين دقيقة بأقدام تريزيغيه وثنّوها بداية الشوط الثاني بأقدام المحمدي، لكنّ النسور عادوا وعدّلوا عن طريق اللاعب نفسه، وأبى محمد صلاح أن تخرج المواجهة دون أن يرجّح كفّة منتخبه، وكان له ذلك في الدقيقة التسعين ليسجّل الفرعون المصريّ فوزَه الأوّل على المنتخب التونسيّ منذ ستة عشر عاما في اللقاءات الرسميّة.

المنتخب المغربيّ بدوره تخطّى الدابّة السوداء التي لم يستطع النيل منها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وفاز على خصمه اللدود الكاميرونيّ بهدفين نظيفين في مباراة أثبت فيها أسود الأطلس أنهم قادرون على مقارعة أعتى الأسماء في عالم المستطيل الأخضر، رغم انتهاء الشوط الأوّل بصيام تامّ عن التهديف، يأتي المنقذ الزياشي في أولى دقائق الفترة الثانية ويسجّل هدفا عن طريق ركلة جزاء ليعود اللاعب نفسه ويثنّي النتيجة بتسديدة عجز حارس الكاميرون عن صدّها أو ردّها، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين يؤمّنا الصدارة للمنتخب العربيّ.

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