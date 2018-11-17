خالد مجدي أساسياً أمام السيشل اليوم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم بقيادة فوزي العيساوي، عن التشكيلة التي ستخوض مباراة، اليوم السبت، أمام سيشيل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019.

وستشهد تشكيلة منتخب ليبيا تواجد المهاجم خالد مجدي لأول مرة مع المنتخب منذ البداية .

وضمت التشكيلة، في حراسة المرمى: محمد نشنوش، وفِي الدفاع: المعتصم الصبـو، وأسامة أشطـيبة، وأحمد التـربي، وفِي الوسط بدر حسن، حمدو المصري، ربيع شادي، محمد صوله، وضم الهجوم خالد مجدي، وسالـم المسلاتي، وأنيس سلتو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مراد الوحيشي، أحمد عزاقة، علي معتوق، محمود والو، عبد الله بلعم، المعتصم المصراتي، وأحمد المقصي.

ويحتاج المنتخب الليبي إلى حصد 3 نقاط اليوم، للمحافظة على حظوظه في التأهل إلى البطولة الإفريقية.

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