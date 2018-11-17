تشكيلة المنتخب الوطني أمام السيشل

ضمت تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب السيشل في الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 تغييراً واضحاً، إذ سيعتمد مدرب المنتخب فوزي العيساوي والمدير الفني أبو بكر باني تشكيلةً مغايرة عن المواجهات الماضية

وستكون تشكيلة المباراة على النحو التالي:-

محمد نشنوش – حارس المرمى

فيما سيضم خط الدفاع كلا من:-

أحمد التربي – أسامة اشطيبة – المعتصم صبو

ويضم خط الوسط خمسة لاعبين وهم :-

بدر حسن وربيع الشادي وحمدو الهوني ومحمد صولة إضافة إلى اللاعب خالد مجدي

بينما سيقود خط الهجوم كلا من المهاجمين أنيس السلتو وسالم المسلاتي.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة برصيد 4 نقاط، وبالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة، متأخراً عن نيجيريا المتصدرة وجنوب أفريقيا صاحبة المركز الثاني .

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