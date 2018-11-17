المنتخب الوطني يتمسك بحظوظ التأهل أمام السيشل وعينه على لقاء جنوب إفريقيا ونيجيريا

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد قليل، نظيره منتخب السيشل في مباراة حاسمة بعاصمة السيشل فيكتوريا، ضمن إياب منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة برصيد أربعة نقاط بعد منتخبي نيجيريا المتصدر برصيد تسعة نقاط، يليه منتخب جنوب إفريقيا ثانيا برصيد ثماني نقاط.

المنتخب الوطني سيقوده المدربين الوطنيين فوزي العيساوي وأبوبكر باني خلفا للمدرب السابق عمر المريمي الذي قاد المنتخب في المباراتين الماضيتين أمام نيجيريا وفقد نتيجة اللقاءين.

وتكمن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل في حال تحقيق الفوز في مباراتيه المقبلتين من المنافسات أمام السيشل وجنوب إفريقيا بشرط تعثر المنتخب الجنوب أفريقي أمام نيجيريا بالتعادل أو الخسارة.

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