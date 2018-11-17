بيانتش يخلد للراحة في الجولة القادمة

من المستبعد أن يغامر المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري بلاعب وسط يوفنتوس الدولي البوسني ميرياليم بيانتيش في الجولة القادمة بالدوري الإيطالي أمام سبال بسبب تعرضه لإجهاد عضلي اضطر إثره على مغادرة معسكر منتخب بلاده البوسني عقب مباراة النمسا بدوري الأمم الأوروبية.

صحيفة ” توتو سبورت ” قالت بأن بيانتش سيخلد للراحة في الأسبوع المقبل حتى يكون جاهزا لمباراتي الفريق بدوري أبطال أوروبا ، كما سيكتفي اللاعب بالتمرين التأهيلي يوم الاثنين قبل إجراء الفحص الطبي الجديد للتأكد من سلامته.

يشار إلى أن الاتحاد البوسني قد أصدر بيانا أوضح فيه تعرض اللاعب لإجهاد عضلي اضطر إثره للخروج من المباراة ضد النمسا قبل 3 دقائق من النهاية وهو ما سيغيّبه عن مباراة إسبانيا الودية.

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