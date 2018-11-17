اخبار الرياضة

بيانتش يخلد للراحة في الجولة القادمة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المستبعد أن يغامر المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري بلاعب وسط يوفنتوس الدولي البوسني ميرياليم بيانتيش في الجولة القادمة بالدوري الإيطالي أمام سبال بسبب تعرضه لإجهاد عضلي اضطر إثره على مغادرة معسكر منتخب بلاده البوسني عقب مباراة النمسا بدوري الأمم الأوروبية.

صحيفة ” توتو سبورت ” قالت بأن بيانتش سيخلد للراحة في الأسبوع المقبل حتى يكون جاهزا لمباراتي الفريق بدوري أبطال أوروبا ، كما سيكتفي اللاعب بالتمرين التأهيلي يوم الاثنين قبل إجراء الفحص الطبي الجديد للتأكد من سلامته.

يشار إلى أن الاتحاد البوسني قد أصدر بيانا أوضح فيه تعرض اللاعب لإجهاد عضلي اضطر إثره للخروج من المباراة ضد النمسا قبل 3 دقائق من النهاية وهو ما سيغيّبه عن مباراة إسبانيا الودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك