بث مباشر الآن: سيشل 0 – 3 ليبيا

يواجه منتخب ليبيا الوطني مستضيفه سيشل، على أرضية ملعب «لينيت»، في روشي سليمان بالعاصمة السيشيلية «فكتوريا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وضمت التشكيلة الهجومية بطريقة 4-4-2، اللاعبين: محمد نشنوش في حراسة المرمى، والمعتصم الصبو وأحمد التربي وأسامة اشطيبة وبدر حسن وحمدو الهوني وربيع الشادي ومحمد صولة وخالد مجدي وسالم المسلاتي وأنيس سلتوا.

نهاية الشوط الأول لمباراة #ليبيا_السيشل

السيشل ( 0 ) # ( 3 ) #ليبيا

سجل الاهداف / ⚽️ المعتصم سابو د3

⚽️⚽️ أنيس سلتو د20، د32

وفيما يلي احصائيات الشوط الأول: