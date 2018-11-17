دجوكوفيتش وزفيريف في المربع الذهبي

تغلَّب الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين دونَ مُقابِل ضمنَ البطولة الختاميّة لأساتذة التنس المُقامة في العاصمة لندن ليبلغ الدور نصف النهائي .

وحسمَ دجوكوفيتش المجموعَةَ الأولَى بصعوبَةٍ بالغة بسبعة أشواط مقابل ستة، ليواصلَ المصنّف الأول عالمياً هيمَنتهُ على المباراةِ، ويُنهي المجموعة الثانية بستّة أشواط مقابل اثنين بعدما كسر إرسالَ اللاعب الكرواتي مرتين.

ويلتقي المصنّف الأول عالمياً في نصف النهائي مع الجنوب أفريقي كيفين أندرسون، الذي حَلَّ ثانياً ضمنَ مجموعة ليتون هيويت

من جانبه أكمل الألماني ألكسندر زفريف عقد المتأهلين لنصف النهائي بعدما اجتاز عقبة الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين دون مقابل ليحتل المركز الثاني لمجموعة جوستافو كوير ضمن البطولة الختامية لأساتذة التنس .

وسيطر زفريف المنصف الخامس عالمياً على تفاصيل المجموعتين، إذ أنهى المجموعة الأولى بصعوبة بعدما اضطر لخوض شوط كسر التعادل لينهيه بسبعة أشواط لستة، قبل أن ينهي ثاني المجموعات بستة مقابل ثلاثة ليضرب اللاعب الألماني الشاب موعداً مع السويسري روجير فيدرر في نصف النهائي مساء اليوم .

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