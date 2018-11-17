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المنتخب الوطني يكتسح السيشل بثمانية أهداف

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح المنتخب الوطني لكرة القدم مستضيفه منتخب السيشل بثمانية أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمم افريقيا ألفين وتسعة عشر

الشوط الأول انتهى بتقدم الفرسان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها المعتصم صبو وأنيس سلتو في مناسبتين ، وفي الشوط الثاني سجل خالد مجدي وسالم المسلاتي الهدفين الرابع والخامس على التوالي قبل أنيضيف سلتو الهدف السادس موقعا على الهاتريك ، ورغم نجاح السيشل في تقليص الفارق أضاف المنتخب الوطني الهدفين السابع والثامن عبر ربيع شاي وحمدو المصري على التوالي

ليصل منتخبنا للنقطة السابعة في المركز الثالث محافظا على حظوه في التأهل بعد تعادل جنوب إفريقيا ونيجيريا بهدف لمثله في المباراة الأخرى لذات المجموعة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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