المنتخب الوطني يكتسح السيشل بثمانية أهداف

اكتسح المنتخب الوطني لكرة القدم مستضيفه منتخب السيشل بثمانية أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمم افريقيا ألفين وتسعة عشر

الشوط الأول انتهى بتقدم الفرسان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها المعتصم صبو وأنيس سلتو في مناسبتين ، وفي الشوط الثاني سجل خالد مجدي وسالم المسلاتي الهدفين الرابع والخامس على التوالي قبل أنيضيف سلتو الهدف السادس موقعا على الهاتريك ، ورغم نجاح السيشل في تقليص الفارق أضاف المنتخب الوطني الهدفين السابع والثامن عبر ربيع شاي وحمدو المصري على التوالي

ليصل منتخبنا للنقطة السابعة في المركز الثالث محافظا على حظوه في التأهل بعد تعادل جنوب إفريقيا ونيجيريا بهدف لمثله في المباراة الأخرى لذات المجموعة

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