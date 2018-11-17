 منتخب ليبيا يسحق سيشيل 8 – 1 في تصفيات أمم أفريقيا..

أنعش منتخب ليبيا آماله في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل، بعدما حقق فوزاً كبيراً على سيشيل بنتيجة 8 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وسجل أهداف منتخب ليبيا، أنيس سلتو “هاتريك”، والمعتصم الصبو، وخالد المريمى، وسالم المسلاتى، وربيع شادى وحمدو الهونى “هدف” في الدقائق 3 و20 و32 و56 و59 و62 و85 و90 على التوالي، بينما جاء هدف سيشيل الوحيد عن طريق بيري مونايع في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وخاض منتخب ليبيا مباراة اليوم بتشكيل ضم كلاً من، محمد نشنوش في حراسة المرمى، المعتصم الصبـو – أسامة أشطـيبة – أحمد التـربي – بدر حسن – حمدو المصري – ربيع شادي – محمد صوله – خالد مجدي – سالـم المسلاتي – أنيس سلتو.

ورفع منتخب ليبيا رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد سيشيل عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويلعب حالياً منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط مع نيجيريا صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط بملعب “سوكر سيتي”.

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