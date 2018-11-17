ميلان الإيطالي مهدد بالعقوبة من “الويفا”

أعلن موقع “كالتشيو ميركاتو” أن رئيس نادي ميلان “باولو سكاروني” وممثلي صندوق “إليوت” سيحضرون اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل في مدينة نيون مع الاتحاد الأوروبي؛ للاطلاع على الغرامات التي من المتوقع أن يسلطها عليه الأخير بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ميلان” من المحتمل أن يتلّقى عقوبتين أخريين الموسم الحالي.

وأوضحت نفس المصادر أن العقوبتين ستكون على جزأين، الأول غرامة مالية تتراوح بين 14 و17 مليون جنيه إسترليني، أما الجزء الثاني الحظر على الفريق الإيطالي بسوق الانتقالات، لكن لن يكون حضرا كاملا وسيحد من قيمة إنفاق ميلان شهرا كاملا.

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