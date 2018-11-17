انطلاق بطولة السرايا الحمراء للتايكوندو بطرابلس

انطلقت بمدينة طرابلس بطولة السراي الحمراء للتايكوندو في نسختها الخامسة والتي نظمها نادي “بالخير” الرياضي الثقافي بمشاركة 26 لاعبا أتوا من مناطق عديدة في أنحاء ليبيا.

اللجنة التسييرية المسؤولة عن تنظيم الحدث تم تشكيلها من الأندية التي تنشط خارج مظلة الاتحاد الليبي للتايكوندو بطلب منهم لكي لا تقف ممارستهم لهذه اللعبة التي يتقنونها جيدا.

واحتضنت فعاليات البطولة صالة 17 فبراير بطرابلس التي شهدت منافسات مختلفة لثلاث فئات: الأشبال والأواسط والكبار، وصل عددهم إلى 193 لاعبا.

ويسعى القائمون على البطولة من خلال هذه المنافسات للحفاظ على انتشارهذه اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة في ليبيا.

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