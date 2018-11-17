ليبيا تكتسح السيشل بثمانية أهداف، وتشعل صراع التأهل

اكتسح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم شباك مضيفه السيشل بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا بالكاميرون 2019 .

وافتتح المنتخب مهرجان الأهداف سريعًا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب معتصم صبو، قبل أن يضيف زميله أنيس السلتو هدفين متتاليين عند الدقيقة 20 والدقيقة 32 ليكتمل الشوط الأول بثلاثية نظيفة لفرسان المتوسط.

في الشوط الثاني استمر المد الهجومي لأبناء المدرب الوطني فوزي العيساوي ليحرزوا خمسة أهداف تناوب على تسجيلها كل من: خالد مجدي في الدقيقة 56، وسالم المسلاتي عند الدقيقة 59، وأنيس السلتو الذي توج مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف السادس للمنتخب والثالث له عند الدقيقة 62، ولم يشفع لمنتخب السيشل الهدف الذي أحرزه عند الدقيقة 71، ليأتي الدور بعدها على اللاعب ربيع الشادي ويحرز الهدف السابع عند الدقيقة 85، ثم يختتم حمد الهوني مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن قبل صافرة النهاية بلحظات.

وبعد هذا الانتصار العريض رفع المنتخب الوطني رصيده إلى سبع نقاط، على بعد نقطتين من صاحب المركز الثاني جنوب إفريقيا، ليصبح مصير التأهل لبطولة أمم إفريقيا بأيدي أبناء العيساوي عندما يواجهون في المباراة الأخيرة منتخب جنوب أفريقيا الذي تعادل على ملعبه مع متصدر المجموعة منتخب نيجيريا الذي حسم تأهله برصيد 10 نقاط من خمس مباريات.

الجدير بالذكر أن المنتخب الليبي لكرة القدم سيلتقي نظيره منتخب جنوب إفريقيا في مباراة مصيرية ستقام في 22 من مارس 2019 في تونس.

يُشار إلى أن مباراة السيشل هي أول مباراة يقودها المدرب فوزي العيساوي ومساعده أبوبكر باني للمنتخب الوطني

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