بالفيديو: اهداف مباراة ليبيا و السيشل 8-1 في تصفيات كأس أمم افريقيا

حقق المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الهدف، وفاز باكتساح على مضيفة سيشل بنتيجة كبيرة «1/8»، السبت، خلال اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب «لينيت» في روشي سليمان بالعاصمة السيشلية «فكتوريا» ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا «الكاميرون 2019».

دخل «فرسان المتوسط» اللقاء بتشكيل مكون من اللاعبين: محمد نشنوش في حراسة المرمى والمعتصم الصبو وأحمد التربي وأسامة إشطيبة وبدر حسن وحمدو الهوني وربيع الشادي ومحمد صولة وخالد مجدي وسالم المسلاتي وأنيس سلتو.

سجل الهدف الأول المعتصم صبو، والثاني والثالث لأنيس سلتو، والرابع خالد مجدي، والخامس سالم المسلاتي والسادس أنيس سلتو، والسابع ربيع الشادي، والثامن حمدو الهوني.

في الوقت نفسه تعادل منتخب نيجيريا الذي حل ضيفًا على جنوب أفريقيا بهدف، وهي النتيجة التي أوقفت زحف «الأولاد»، لتظل بطاقتا الصعود في المجموعة غير محسومة نحو التأهل إلى الأمم الأفريقية.

ليبيا ظلت في المركز الثالث بعد رفع رصيدها إلى 7 نقاط، كما بقيت نيجيريا في الصدارة برصيد 10 نقاط، يليها جنوب أفريقيا بـ9 نقاط، لتبقى الجولة الأخيرة حاسمة وفاصلة، حيث تواجه ليبيا جنوب أفريقيا، ونيجيريا تلتقي سيشل في مارس المقبل.

سبق وفاز منتخب ليبيا في افتتاح التصفيات على سيشل بخماسية في عهد المدير الفني الوطني الأسبق جلال الدامجة قبل أن تطرأ عدة تغييرات على الجهاز الفني لينتهي الأمر بتنصيب فوزي العيساوي في المهمة لقيادة «فرسان المتوسط».

وفيما يلي فيديو للاهداف: