المتوسط:

حقق منتخب ليبيا فوزًا كبيرًا على سيشيل، بثمانية أهداف لهدف، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الـ 8، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بالكاميرون.

جاءت المباراة من جانب واحد، ونجح المنتخب الليبي في فرض السيطرة طوال المباراة، وبدأ التهديف عن طريق «المعتصم الصبو» في الدقيقة، الثالثة، وأحرز «أنيس محمد سلتو»، الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 20،32.

وفي الشوط الثاني واصل النتخب الليبي هجومه، ونجح «خالد المريمي»، في إحراز الرابع في الدقيقة 56، ثم أضاف «سالم فتحي المسلاتي» الهدف الخامس، و«أنيس سلتو» السادس، ثم أضاف «ربيع الشادي» الهدف السادس، واختتم «حمدو الهوني» الأهداف بالثامن.

The post المنتخب الليبي يفوز على سيشيل بثمانية أهداف مقابل هدف واحد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية