هل يتأهل منتخب ليبيا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019؟

يأمل منتخب ليبيا الحفاظ على آماله فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث يحل ضيفاً على سيشيل بملعب لينيت في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

هذا ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف نيجيريا بـ9 نقاط وجنوب أفريقيا بـ8 نقاط.

وقد تقلصت حظوظ منتخب ليبيا فى الصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل عقب خسارته أمام المنتخب النيجيرى 4 ـ 0 ثم 2 ـ 3 فى الجولتين الماضيتين بالمجموعة.

منتخب ليبيا بحاجة لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام سيشيل وجنوب أفريقيا، بجانب تعثر منتخب الأولاد أمام نيجيريا من أجل الصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

