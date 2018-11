انتصر المنتخب البرازيلي لكرة القدم على نظيره الأوروغوياني بهدف نظيف، في مباراة ودية جمعتهما الجمعة على أرضية ملعب الإمارات في لندن.

حيث سجل نجم السيليساو نيمار، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء اتت في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

هذا وتستعد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، والأورغواي لنهائيات كوبا أمريكا، المزمع إقامتها الصيف المقبل في البرازيل.

