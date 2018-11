المتوسط:

اكتسح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب السيشل بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت المنتخبين بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

أحرز أهداف الفرسان أنيس السلتو بواقع ثلاثة أهداف، والمعتصم الصبو، وخالد مجدي، وسالم روما، وربيع السادي، وحمدو الهوني في حين أحرز هدف السيشل الوحيد في الدقيقثة 72 من زمن المباراة.

وتعتبر نتيجة اليوم، تاريخية بكل المقاييس، حيث تمثل أكبر فوز لمنتخب الفرسان خارج الديار، وأكبر فوز عربي على منتخب السيشل على أرضهم ووسط جماهيرهم.

The post المنتخب الليبي يفوز على السيشل في تصفيات أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية