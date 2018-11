المتوسط:

يواصل فريق النصر الأول لكرة السلة تدريباته اليومية في الصالة المغلقة بمقر النادي استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي 2018 – 2019

وأكد المشرف على كرة السلة بنادي النصرمفتاح القطعاني خلال لقاءه أمس، الجمعة، بالأجهزة الإدارية والفنية ولاعبي الفريق، على ضرورة الاجتهاد في التمارين والتركيز في فترة للموسم الرياضي الجديد.

