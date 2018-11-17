رئيس جهاز المخابرات اللواء مصطفى المقرعن في حوار مع “أخبار ليبيا24”: “داعش” يشكل خطورة على دول الجوار والعالم ومعركتنا مستمرة

أخبار ليبيا24- خاص

عين مجلس النواب الليبي في مايو من العام 2015 مصطفى المقرعن رئيسا لجهاز المخابرات الليبية العامة خلفا لرئيس الجهاز السابق سالم الحاسي الذي أقاله في وقت سابق، حيث فاز خلال التصويت بـ60 صوت لصالحه من إجمالي حضور الجلسة (106) في مقابل حصول منافسه عبد الله الدرسي على 46 صوتًا، التقاه مراسل “أخار ليبيا24” في مدينة طبرق وأجرى معه الحوار التالي.

المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عين مؤخراً عبدالله الدرسي رئيساً لجهاز المخابرات هل سنرى تعاون بينكم بما يضمن صون ليبيا من اي إستهداف ؟

لم نسمع في السابق بأي عملية استخباراتية وضبط أو رصد لمحاولات استهداف ليبيا على مايدل ذلك .. سرية عمل الجهاز أم فشله في القيام بمهامه ؟

والجهاز نستطيع أن أقول قد تم تفعيله وتطويره وقد رافقنا القوات المسلحة في المعركة منذ اليوم الأول، ونقاتل بجانبهم ولدينا عدد 54 شهيد، والهدوء والأمن والاستقرار الذي نراه اليوم هو نتاج عمل متواصل وتعاون بين كل الأجهزة وعملها الدائم مع القوات المسلحة . هنالك لجان مشتركة وهناك متابعات للجماعات الإرهابية محلياً ودولياً ونحن نعمل بصمت وحرفية من أجل أمن الوطن والمواطن.

كيف سيعمل جهازكم اليوم في ظل تعدد الأجهزة الأمنية واشتراك معظمها في نفس المهام ؟

برأيك هل يزال تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطراً على ليبيا وماذا تعني لكم استمرارية تحركاته في الصحراء لاسيما جنوب سرت ؟

لقد تم الحد من خطورة التنظيم في المنطقة الشرقية بصورة كبيرة

وملف الإرهاب هو الملف المهم والخطير على الأمن القومي وهذا لايختلف عليه اثنان وهو مدرج في المرتبة الأولى ، والتنظيم الإرهابي “داعش” يشكل خطورة حتى على دول الجوار وعلى العالم ونحن والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة مستمرة مع التنظيم الإرهابي.

من المعروف أن تعيين فرد بجهاز المخابرات يمر بالعديد من المراحل ويخضع خلالها الشخص أو المتقدم لمجموعة من الاختبارات هل تأكدتم من خضوع مرؤوسيكم لمثل هذه الاختبارات ؟

أبرز تحدياتكم وأولى أولوياتكم ؟

أبرز تحدياتنا هي القضاء على الإرهاب

لمن يتبع جهاز المخابرات للقيادة أو المجلس أو رئاسة الحكومة ؟

هل يوجد تواصل مع الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ؟

هل توجد تقارير وافية تقومون بإعدادها يومياً لمعرفة الوضع الأمني في البلاد ؟

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