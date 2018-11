حقق المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم فوزاً على منتخب السيشل بنتيجة 1/8 في المباراة التي جمعتهما في السيشل.

وبهذه النتيجة جدد الفريق الليبي اماله في الترشح إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية المزمع انطلاقه في الكاميرون العام المقبل 2019.

وبالجولة ما قبل الأخيرة للمجموعة تكون النقاط لفرق المجموعة نيجيريا 10 نقاط، جنوب افريقيا 9 نقاط، ليبيا 7 نقاط، السيشل نقطة واحدة.

